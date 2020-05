‘Bossche Parel’ succesvol met ‘coronavlag’: 37.500 euro voor het Rode Kruis

DEN BOSCH - ,,Het is fantastisch om zoveel vlaggen aan de gevels van woningen, bij gemeentehuizen, zorginstellingen en bedrijvenpanden te zien.’’ Dat zegt Anniek van Aert, lid van serviceclub Bossche Parels over de door haar ontworpen vlag met het motto ‘Met elkaar voor elkaar’. Er zijn de afgelopen maanden 15.000 van deze vlaggen verkocht. In totaal leverde dat het Rode Kruis 37.500 euro op.

Nadat in april al 25.000 euro was overhandigd, gaf Van Aert met Robert-Jan Hageman, directeur van Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) in Amsterdam 12.500 euro aan het Rode Kruis.

Harde werkers

Van Aert ontwierp de ‘Met elkaar, voor elkaar’ vlag met het idee dat Nederlanders de vlag kunnen uithangen om uiting te geven aan hun respect voor de harde werkers of personen die het zwaar hebben tijdens deze crisis. De Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) ondersteunde dit initiatief en produceerde de vlag zonder winstoogmerk. Van iedere verkochte vlag werd 2,50 euro gedoneerd aan het Rode Kruis. ,,Wij zijn enorm onder de indruk en trots op dit geweldige resultaat. Nog nooit in de geschiedenis van ons bedrijf werden er in zo’n kort tijdsbestek zoveel vlaggen verkocht”, aldus Hageman.

‘Steuntje in de rug’

Van Aert: ,,Het zorgt voor een steuntje in de rug voor alle personen die het zwaar hebben in deze spannende en onzekere periode van de coronacrisis. Het ontroert me keer op keer om te zien hoeveel mensen elkaar op deze manier proberen te steunen. Werkelijk hartverwarmend!”

Gezelligheid