Bossche passagiers MSC Splendida beëindigen door corona verpeste cruise in Marseille; met de bus terug naar Brabant

Niet naar Genua, maar naar Marseille

Eenmaal in Frankrijk was het de vraag of de passagiers van boord mochten. Ook hoe ze naar Nederland zouden gaan was nog niet duidelijk. De rederij charterde de zeven bussen en veertien chauffeurs om in één ruk naar Nederland te rijden. ,,Er zitten maar twintig mensen in een bus, zodat we voldoende afstand kunnen houden. We hebben geen toestemming om in het buitenland te stoppen”, zegt Vestjens. ,,De eerste stop is Maastricht.”