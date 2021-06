Bossche politiek: Huis73 is steun van bijna 29 miljoen euro waard

Vooral zwart-wit scoort in fotowed­strijd Coudewater: Van Dooren en Haarbosch winnen

25 juni Meer dan 100 fotografen, hobbyisten, semi-professioneel en studenten stuurden bijdragen in voor de fotowedstrijd Coudewater in Beeld met als decor landgoed Coudewater. Ze maakten de foto's in mei, en konden in drie categorieën insturen: landschap en natuur, bebouwing en architectuur en vrij werk.