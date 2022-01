Bossche politiek twijfelt over extra coffeeshop

Werk in volle gang, toch nog rechtszaak over nieuw Theater aan de Parade

DEN BOSCH - Het Theater aan de Parade is zo goed als gesloopt, de nieuwbouw is begonnen. En tóch is er woensdag nog een zaak bij de Raad van State die roet in het eten kan gooien. Daarbij is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd om een mening te geven over de nieuwbouw in het beschermd stadsgezicht in Den Bosch.

