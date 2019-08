Bossche prikkelarme kermis zonder toeters en bellen: ‘Zelfs de botsauto's rijden langzamer’

Sven van Hemert en moeder Mirella van den Berk uit Nieuwkuijk bezochten zaterdag de 'prikkelarme kermis' in Den Bosch. ,,Geen herrie; lekker rustig", ervaart Sven. ,,Ik begrijp dat de geluidsboxen normaal gesproken minstens drie keer zo hard staan. Als er veel lawaai is, word ik moe. Ben ik er snel klaar mee. Dan was ik hier al binnen één minuut vertrokken."