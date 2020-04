Bossche proef ‘bijverdienen in de bijstand’ lijkt nu al mislukt

Het tweejarige experiment Bijverdienen in de Bijstand’ is nog maar halverwege maar B en W van Den Bosch beschouwen het nu al als mislukt.

DEN BOSCH - Minder mensen in Den Bosch met een bijstandsuitkering. En meer Bosschenaren met een uitkering die in deeltijd gaan werken. Dat waren twee belangrijke doelen van ‘experimenteren in de bijstand’ waartoe de meerderheid van de Bossche gemeenteraad in november 2019 besloot, op initiatief van PvdA’er Fouad Kabbouti.

Verantwoordelijk wethouder Huib van Olden van sociale zaken had toen overigens al duidelijk gemaakt dat hij er niets in zag; omdat het de gemeente binnen de Participatiewet te veel kruim zou kosten en het te ingewikkeld zou zijn. Uiteindelijk voerde Van Olden de wens van de raadsmeerderheid wel uit. Zo kregen alle bijstandsgerechtigden de kans om in 2019 en 2020 bij te verdienen mét een premie. Bij de start werd ook afgesproken dat het experiment halverwege zou worden geëvalueerd. Die eerste beoordeling ligt er nu.

Die premie was 50 procent van wat ze met hun deeltijdwerk verdienen. Tot een maximum van 200 euro per maand. Bij de start was het doel dat door die financiële aansporing eind van dit jaar 10 procent meer cliënten deeltijdwerk zouden hebben dan in 2018.

Niet meer deeltijdwerkers

Om na te gaan of dat zo is hebben B en W de eerste negen maanden van 2018 vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2019. Wat blijkt: er zijn niet meer bijstandsgerechtigden in deeltijd gaan werken. Ook zijn ze niet meer uren gaan werken. De totale inkomsten van de werkende bijstandsgerechtigden blijken zelfs afgenomen. En tot slot maar niet minder belangrijk: de premie leidt er niet toe dat er minder mensen een uitkering hebben. Dus financiële voordelen zijn er voor de gemeente niet.

Rekeningen betalen

Voor het onderzoek sprak de gemeente ook met cliënten. Die bleken bekend met de premie, maar wisten vaak niet waarom ze dat extra geld kregen en wat de gevolgen waren. ,,Ze waren er wel blij mee, want ze gebruikten het om rekeningen mee te betalen, schulden af te lossen of een nieuw huishoudelijk apparaat te kopen", concluderen B en w. Maar de premie zorgde er dus niet voor dat mensen extra gingen werken. Dat kan voor veel cliënten ook helemaal niet, leert de evaluatie: ,,Voor veel cliënten is het huidige aantal uren werk vaak ook het maximale vanwege hun gezondheidstoestand.”

Geen besparingen

B en W verwachten niet dat het beeld dit jaar veel zal wijzigen en er dus veel op uitkeringen kan worden bespaard. Vorig jaar keerde de gemeente 353.576 euro uit aan premies. Voor dit jaar wordt eenzelfde bedrag aangehouden. Met alle bijkomende kosten van ambtelijke ondersteuning, zal het experiment uiteindelijk 833.576 euro gaan kosten.