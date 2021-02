Bossche Prutsers vieren jubileum met bier: ‘We willen gewoon met vrienden lol maken’

In 1996 werd de vriendengroep opgericht. De Bosschenaren gingen in dat jaar elke vrijdag zaalvoetballen om zo het kroegenzweet van de vorige stapavond eruit te spelen. Door de jaren heen wisselde de samenstelling wat, maar 25 jaar later vieren de ongeveer vijftien mannen, ongetwijfeld iets grijzer en strammer dan in 1996, hun jubileum. ,,We hadden bedacht om het in New York te vieren, maar gezien het coronavirus wordt dat lastig", zegt Prutser Boudewijn Goossens. ,,Maar voor een van de jongens uit de groep is het brouwen van bier een hobby en daar zijn we nu een beetje mee aan de haal gegaan", zegt hij lachend.

Bossche Brouwers aan de Vaart

Maar ja... willen is één, kúnnen is een tweede. De Prutsers gingen op zoek naar een brouwerij. ,,Uiteindelijk kwamen we terecht bij Bossche Brouwers aan de Vaart. Ze hebben drie ketels en per ketel kunnen er 450 flesjes gemaakt worden. In de carnavalsvakantie beginnen we met brouwen en begin april moet alles klaar zijn.”

Volledig scherm De Prutsers vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum © Boudewijn Goossens

De Prutsers maken drie speciaalbiertjes: een IPA, een witbier en een zwaar blond biertje. En De Prutsers zijn bij elke stap betrokken, van het brouwen tot het bottelen en van het ontwerpen van de etiketten tot de bezorging. ,,Er is al een site waar mensen op kunnen bestellen. Je kan een pakketje met drie biertjes, maar ook een met zes biertjes bestellen. We hebben al ruim 120 bestellingen en we krijgen elk kwartiertje wel een appje van iemand die een pakketje wil.”

De opbrengsten van dit bieravontuur zijn voor een goed doel. ,,We bekostigen het productieproces en wat we overhouden gaat naar een goed doel. Wij hoeven hier niks aan te verdienen. We willen gewoon met vrienden lol maken.”

Volledig scherm De Prutsers vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum © Boudewijn Goossens