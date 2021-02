Bossche raad kritisch: doet de GGD eigenlijk niets aan drugspreventie?

Raadsbreed is er in Den Bosch veel waardering voor wat de GGD in deze coronatijd allemaal voor elkaar kriigt. Maar waar blijft de aandacht voor preventie onder jongeren tegen drugsgebruik.

Rosmalens Belang vroeg er voorgaande jaren al om, nu wil vrijwel de gehele Bossche gemeenteraad weten wat de GGD eigenlijk doet om te voorkomen dat jongeren drugs gebruiken. ,,Want het hele woord drugs komt niet voor in de kadernota", zei Freek van Genugten (CDA) in de commissie sociale zaken.

Waterpijp en lachgas

De commissie besprak de nota waarin de GGD aangeeft waar ze komend jaar de aandacht naar uit wil laten gaan. Door de coronapandemie heeft ze alle zeilen moeten bijzetten, maar toch denkt de organisatie ook de basistaken voor de aangesloten gemeenten uit te kunnen voeren. Daarvoor was alom waardering. ,,Maar wat doet de GGD nu eigenlijk aan voorkoming van drugsgebruik. Want juist in deze tijd grijpen steeds meer jongeren daarnaar”, wist Rosmalens Belang. ,,Is er wel aandacht voor het toenemend gebruik van waterpijp en lachgas in deze tijd", wilde ook de PvdA weten.

Tussendoor meer informatie

Volgens wethouder Ufuk Kahya (GroenLinks) heeft de GGD daarvoor verschillende projecten. ,,In de jaarverslagen is daar ook steeds iets van te lezen.” Maar de leden van de commissie sociale zaken willen tussendoor graag meer informatie. Of de wethouder, die namens de gemeente in het bestuur van de GGD zit, niet voor kan zorgen?

Kahya wil de GGD op in deze drukke coronatijden niet opzadelen met nog een tussentijdse taak erbij. Maar hij zal de organisatie in ieder geval vragen in haar reguliere publicaties daaraan meer aandacht te schenken.

Zorgen over bezuiniging

Zorgen waren er bij een aantal raadsleden ook over een mogelijke bezuiniging van 50.000 euro die mogelijk de komende jaren op het bordje van de GGD terecht gaat komen. Maar volgens de wethouder is dat zover nog niet. ,,We hebben het hier over een bezuiniging die u als raad zelf heeft afgesproken bij het vaststellen van onze kladernnota. Maar die bezuiniging gaat over alle samenwerkingsregelingen. Het is dus helemaal niet zeker dat die (alleen) bij de GGD terecht komt, want er zijn meer samenwerkingen .”