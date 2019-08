Bossche raadsleden krijgen geen geld meer voor familieleden en computerapparatuur

video Waterscoo­ter en motor in beslag genomen bij drugsonder­zoek in loods Den Bosch, man opgepakt

17:07 DEN BOSCH - In een loods aan de Speldenmakerstraat op bedrijventerrein De Herven in Den Bosch is woensdagochtend een man aangehouden door de politie. In de loods zijn enkele drugsgerelateerde goederen in beslag genomen, net als een waterscooter en een motor.