Bossche Remco van Esdonk speelt taptoe bij NOS: ‘Volgens mij klonk het wel goed’

Even voor acht uur blies de 20-jarige Bosschenaar in de voortuin van zijn huis in de Kruiskamp het sein voor twee minuten stilte. Amper een half uur later was een fragment van zijn optreden te zien en te horen op televisie. ,,Ze hadden de taptoe van een stuk of tien trompettisten gemonteerd. Van iedereen een stukje. Je hoort mij als de een na laatste. Hoe het klonk? En of ik de beste was? Dat moeten andere mensen maar beoordelen. Maar volgens mij klonk het wel goed.’’