Bossche reservepot Wmo en Jeugdhulp bijna leeg

Automobi­list (21) staat terecht voor ongeluk waarbij Vughtenaar Kazimir Albertus (23) overleed

7:02 Kazimir Albertus fietste op 13 december 2017 ‘s avonds vanaf het ouderlijk huis naar zijn eigen woning. Hij werd geschept bij de spoorwegovergang van de Helvoirtseweg en overleed anderhalve week later in het ziekenhuis. ,,Kazimir heeft er al die dagen voor geknokt, maar het trauma bleek toch te ernstig. Hij is omringd door familie en zijn allerbeste vrienden van ons heengegaan.” Dat zei stiefvader Peter Pijnen destijds in de krant over Albertus’ overlijden.