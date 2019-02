Bossche Robbies binnenkort voorgoed gesloten: ‘Het kan niet langer meer’

DEN BOSCH - Nikkie van Leeuwen stopt binnenkort met het Bossche warenhuis Robbies dat zij in 2015 opende in het pand waar bank Lentjes & Drossaert. De zaak in de Verwersstraat heeft enkele retailprijzen gewonnen. In 2016, amper een jaar na de opening, werd de ‘best customer experience award overall concepts‘ toegekend. En twee jaar geleden eindigde Robbies bij een branche-organisatie als 27e in een internationale top 50 van ‘concept stores’.