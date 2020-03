Bossche Sacramentskerk verkocht aan architectenbureau uit Kerkdriel

Sloven, die met zijn bureau al bijna twintig jaar aan de Kerkstraat in Kerkdriel zit, noemt het Bossche kerkgebouw naast het oude fraterhuis aan de Sonniusstraat een ‘mooie centrale plek’. ,,In Kerkdriel werd het door de groei van ons bureau te klein en vanuit Den Bosch zijn we zo in de Bommelerwaard.’’

Bedrijfsgebouwen en kantoren

1936-1950-2001

Met een nieuwe gebruiker komt er een einde aan de geschiedenis van de kerk die in 1936 begon en in 1950 nog werd uitgebreid. Omdat er door het teruglopende kerkbezoek keuzes gemaakt moesten worden, gingen in een rap tempo enkele kerken in de wijk Muntel-Vliert dicht of werden verkleind. De ‘grote’ Sacramentskerk ging uiteindelijk in 2001 dicht en een jaar later tegen de vlakte. In 2003 ging het huidige pand open.