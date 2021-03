Bossche school loopt voorop bij landelijke proef met sneltesten, juf Moniek test binnen 15 minuten negatief

Shoeby uit pand Hudson's Bay: ‘Er is niks over te zeggen wanneer het weer wordt verhuurd’

6 maart DEN BOSCH - Er is weer een groot donker gat op een bekende Bossche winkellocatie. Modeketen Shoeby heeft het huurcontract beëindigd in het pand aan de Schapenmarkt waar Hudson's Bay was gevestigd. ,,En er niks over te zeggen wanneer het weer wordt verhuurd’’, zegt pandeigenaar Jos van de Mortel.