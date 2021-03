Bossche schroothandelaar opgepakt voor witwassen: met collega’s tien miljoen euro ‘rondgepompt’

DEN BOSCH - Een Bossche schroothandelaar (51) is maandag in zijn woning aan de Weversplaats van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. De officier van justitie van het Landelijk Parket vermoedt dat hij met vier andere mannen door valsheid in geschrifte ongeveer tien miljoen euro heeft witgewassen.

Het bedrag zou binnen 3 jaar zijn ‘rondgepompt’ via bankrekeningen van zowel de schroothandelaren als zogenaamde (ver)kopers van metalen. Volgens de politie zijn vermoedelijk valse facturen gebruikt om de geldstroom een ogenschijnlijk legale herkomst te geven.

Verdachte transacties

De politie maakte de aanhoudingen pas donderdag bekend nadat was besloten om het vijftal op te sluiten. De mannen mogen voorlopig uitsluitend contact hebben met hun advocaat. Behalve in Den Bosch waren er aanhoudingen in de omgeving van Rotterdam, Soest en Huizen.

Volgens de politie kwam het vijftal naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte naar aanleiding van verdachte transacties waarbij de schroothandelaren waren betrokken.

Vuurwapens

Dat leidde in september 2020 al tot een inval in de woning van de Bosschenaar en zijn bedrijf in Zwijndrecht. Ook bij medeverdachten werden invallen gedaan. Behalve administratie en zo’n 50.000 euro contant geld werden ook twee vuurwapens in beslag genomen.

Afgelopen maanden is verder onderzoek gedaan naar de administratie. Er is conservatoir beslag gelegd op bankrekeningen, twee woningen en vier luxe auto’s. Daarnaast is 260.000 euro contant geld in beslag genomen.