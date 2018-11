Bossche sfeerlampjes veroorzaken kortsluiting: 25.000 euro slecht besteed

Ruim twee jaar geleden schafte ‘Hartje’ voor zo'n 25.000 euro verlichting aan. Nadat de lampjes waren geïnstalleerd bleven de donkere dagen voor kerst in duisternis gehuld. Kranenburg: ,,De verlichting is enorm storingsgevoelig. Dat geldt vooral voor de lampjes in de bomen bij het Jheronimus Bosch Art Center in de Hinthamerstraat. We hebben de leverancier en installateur gevraagd om opheldering. Maar ze geven elkaar de schuld. Vandalisme zou ook een rol spelen.’’