Bossche slijter aan de slag met trechter door glasverbod: ‘Ik maak er het beste van’

Om glas van de straat te krijgen verbiedt de gemeente hem en andere winkeliers in de binnenstad om drank in glazen flessen te verkopen. Het mag wel in blik of plastic.,,Ik juich het toe. Geen enkel probleem.’’ Dat zegt een in boerenkiel gehulde man die zondagochtend rond elf uur een drankje laat gieten in plastic (33 centiliter). Maar een carnavalesk uitgedoste vrouw denkt daar anders over. Ze wil een liter Schrobbelèr per se in glas. Dus niet in een ‘slappe’ literfles. ,,Want het is een cadeau’’, zegt zij.