Bossche spelfanaten moeten een maandje langer wachten op arcadehal met Mario Kart en grijpkranen

De verbouwing aan de Marktstraat is al in een vergevorderd stadium, zegt Alain Dortnans van The Game Box. ,,Over twee weken is dat afgerond", laat hij weten. Dan zal je zeggen dat het een kwestie is van snel spellen in de ruimte zetten en Bossche spelfanaten kunnen aan de gang in het pand waar eerst kledingzaak Men At Work zat. Maar er is één probleem: die spellen zijn er nog niet.