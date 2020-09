Bossche Stadspenning voor Wim van de Donk, ‘de man met de saaiste baan ter wereld’

Het theater in als een bezoeker, maar zeker ook als een maker

10 september ROSMALEN - Jonge inwoners stimuleren om te participeren in het theater. Het is één van de pijlers van de vorig jaar opgerichte stichting Theaterparticipatie Oost-Brabant in Rosmalen. Jongeren en theater: het aanbod is er, maar wat als je nog niet precies weet waar je goed in bent?