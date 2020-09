Bossche Stadspenning voor Wim van der Donk, ‘de man met de saaiste baan ter wereld’

Wel of geen Sinter­klaas­in­tocht? Den Bosch hakt knoop (nog) niet door

9 september DEN BOSCH - In Eindhoven is dit jaar vanwege het coronavirus geen Sinterklaasintocht en ook in Tilburg is er een streep door de intocht gezet. En in Den Bosch? Daar weten ze nog niet wat ze het beste kunnen doen.