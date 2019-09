Bossche stichting Sonnius koopt Carolus-klooster

Sonnius maakt de bisschoppelijke priesteropleiding aan het SintJanscentrum in Den Bosch mogelijk. Volgens kadastrale gegevens is het klooster verkocht voor 1,5 miljoen euro. Daarvan is 1 miljoen direct betaald aan de congregatie van H. Carolus Borromeus. Het resterende half miljoen is omgezet in een lening.

Katholieke bestemming

Arnold Haegens, penningmeester van de stichting, vertelt dat de zusters zelf Sonnius hebben benaderd. ,,De zusters wilden graag dat het klooster een katholieke bestemming houdt. Ze hadden ook al een huurder op het oog. Dat was voor ons wel een voorwaarde, want wij hebben eigenlijk al voldoende aan het Sint-Janscentrum. We voeren nog gesprekken met de beoogde huurder en ik verwacht dat dit nog wel een paar weken duurt. Wie het is kan ik daarom niet zeggen.”

Verhuisd naar Nuland