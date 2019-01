Bossche stichting wil zelf toezicht taxi's organiseren

VIDEODe stichting die in Den Bosch keurmerken verleent aan taxichauffeurs, wil op drukke uitgaansmoment in de Visstraat zelf toezicht gaan houden. Taxihosting heet dat.

DEN BOSCH - Een taxistandplaats in de Visstraat binnen de huidige afspraken is eigenlijk niet mogelijk, vindt voorzitter Jan Zaaijer van de onafhankelijke stichting Bossche Kwaliteitstaxi. De afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de omwonenden van de Visstraat maken veranderingen bijna onmogelijk. ,,We hebben al verschillende keren met de gemeente erover gesproken, maar die geeft niet thuis.”

Spontane staking

Zaaijer reageert op de onrust die in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond en die leidde tot een spontane staking van 4 uur van de taxichauffeurs. De chauffeurs zijn ontevreden over de mogelijkheden om in de stad hun boterham te verdienen. Ook vinden ze dat stadstoezicht soms wel heel kinderachtig is met het toezicht op de naleving van regels. Toen een medewerker van stadstoezicht verhinderde dat een chauffeur met een klant wegreed, was voor de chauffeurs de maat vol.

Proef starten

Bij de stichting zijn volgens Zaaijer geen klachten bekend over kinderachtig optreden van Stadstoezicht. Toch wil ze snel een proef starten met eigen toezichthouders op de drukste uitgaansuren. Zaaijer noemt dat taxihosting. Die mensen moeten bijdragen aan een goed verloop van het vervoer vanuit de Visstraat. Begeleiden van passagiers én chauffeurs, benadrukt Zaaijer. De stichting gebruikt hiervoor de 7.000 euro die B en W van Den Bosch onlangs hebben toegezegd.

Bosch Taxikeurmerk

De stichting is in het leven geroepen om de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. Ze verleent keurmerken aan taxichauffeurs die aan bepaalde eisen voldoen. Alleen taxi’s met een Bosch Taxikeurmerk mogen op de standplaatsen in Visstraat, Stationsplein en Parade staan. Chauffeurs moeten bepaalde cursussen hebben gevolgd en voldoende kennis hebben van straatnamen om een keurmerk te krijgen. Chauffeurs betalen ruim 70 euro per kwartaal aan de stichting. Maar dat is onvoldoende om het keurmerk in stand te houden, riep Zaaijer al in 2017.

Wildgroei

Het keurmerk is in het leven geroepen om de wildgroei aan taxi's te voorkomen toen vanaf 2015 chauffeurs geen bewijs van vakbekwaamheid meer nodig hadden. Het werd veel makkelijker om als zzp’er aan de slag te gaan.

Vrijdagnacht rond half drie eindigde de wilde staking toen de chauffeurs te horen kregen dat het Bossche college van hun grieven op de hoogte wordt gebracht. Verantwoordelijk wethouder Ufuk Kahya wil daarom ook nog geen reactie geven. ,,Ik word maandag bijgepraat door de ambtenaren”, zei hij zondagmiddag. Overleg met de stichting heeft Kahya overigens nog niet gehad sinds hij vorig jaar juni wethouder werd.