Bossche studenten gaan GGD helpen bij het zetten van 12.500 prikken per dag: ‘Het gaat om een bepaalde handigheid die je niet snel verleert’

DEN BOSCH - Hun training hebben ze er inmiddels opzitten en vanaf 19 juni is het voor het ‘echie’ voor veertig studenten van het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch. Ze assisteren op de acht vaccinatielocaties van de GGD Hart voor Brabant. Die kan wel wat helpende handjes gebruiken, nu er wordt opgeschaald naar 12.500 prikken per dag.