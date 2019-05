Bossche studenten helpen deelnemers Tour du ALS Mont Ventoux te bedwingen

DEN BOSCH - In totaal 43 studenten van de Academie Orde & Veiligheid van het Koning Willem I College in Den Bosch helpen woensdag 29 mei mee bij de Tour du ALS in Frankrijk. Ruim 570 deelnemers gaan fietsend, klimmend of lopend de Mont Ventoux op om geld in te zamelen voor de strijd tegen de dodelijke ziekte ALS.

De studenten helpen de deelnemers aan de achtste editie van de Tour du ALS de befaamde berg te beklimmen, maar zijn ook betrokken bij de opbouw van het basecamp (ontmoetingsplek deelnemers, afhalen startbewijs) en de start en finish, bemensen ze de EHBO-posten en zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.

Leren om iets over te hebben voor een ander

,,We zijn een community college en dragen daarom graag een steentje bij aan dit evenement. Voor studenten is dit een zeer bijzondere ervaring. Ze leren om iets over te hebben voor een ander en wat voor effect ALS heeft op de patiënt en zijn of haar omgeving”, vertelt Anouk van Butselaar van de Academie Orde & Veiligheid.