Bossche ‘suikerspinfamilie’ ten onrechte van carnavalsmarkt geweerd

Ex-rivalen zijn nu hecht duo in de defensie van FC Den Bosch: ‘We hebben allebei onze kans gegrepen’

Teun van Grunsven en Victor van den Bogert vochten de eerste maanden van dit seizoen om de plaats van rechtercentrale verdediger bij FC Den Bosch. Zondag in de verloren oefenwedstrijd tegen eredivisionist Go Ahead Eagles in Deventer (4-0) stonden de twee rechtspoten naast elkaar. En het ziet er naar uit dat ze daar nog wel even blijven staan.

5 december