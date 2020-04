Bossche tienerschool Spoor 10-14 begint niet in augustus, maar op zijn vroegst in januari 2021

Spoor 10-14 biedt onderwijs aan 10- tot 14-jarigen. Het kernpunt bij deze nieuwe onderwijsvorm is dat je niet op je twaalfde maar pas op je veertiende beslist naar welke middelbare school je gaat. Hoe later de keuze, hoe groter de kans dat het de juiste is, zeggen ook onderwijsbonden en onderwijsorganisaties.

Het streven in Den Bosch is om na de zomervakantie te gaan voorlichten en werven. In verband met de coronacrisis vindt men dit nu niet gepast. En dan nog geldt er een voorbehoud, want het is onduidelijk of na de zomervakantie de scholen wel weer ‘normaal’ open zijn.