Bossche Ton en Rikie zijn zestig jaar getrouwd

column Prik halen in Den Bosch? Je bent welkom in 's-Hertogen­bosch en je mag buiten staan

6 februari ‘Kan ik niet naar Den Bosch?’ De 90-jarige Diny Mulders uit Waalwijk mocht maandag haar eerste prik in de strijd tegen het coronavirus halen, maar moest dan wel naar Breda of Veghel. Dus vandaar de vraag of ze niet gewoon naar Den Bosch kon, want in de Brabanthallen is er sinds deze week toch óók een vaccinatiestraat?