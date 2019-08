Bossche transferia steeds minder populair

Parkeerop­breng­sten Den Bosch vallen vies tegen

24 augustus DEN BOSCH - Er wordt minder en minder betaald geparkeerd in Den Bosch. De gemeente ontvangt de laatste drie jaar minder parkeergeld en haalt al helemaal niet binnen wat het in die jaren had verwacht. Het bezoek aan de acht parkeergarages en vier transferia loopt hard terug. Het straatparkeren heeft in drie jaar weer wel meer opgeleverd, maar dat komt vooral omdat de tarieven verhoogd zijn.