Bossche verdachte (18) van groepsverkrachting wil uit cel komen via het gerechtshof

Waarom de Bossche Orthenbrug binnenkort een week is afgesloten

15:21 DEN BOSCH - Bij de Orthenbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de Citadellaan ontbreekt al een poosje de stalen ophaalconstructie zoals die is te zien bij de andere bruggen. Maar dat verandert volgende week. Vlakbij de brug zijn de voorbereidingen in volle gang om begin volgende week de geschilderde ophaalconstructie te installeren.