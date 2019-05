Bossche Vestingwandeling is met 600 wandelaars uitverkocht: ‘Fantastisch’

Restaurant Croy sluit snel restaurant in Den Bosch: ‘Zaak loopt minder goed dan verwacht’

22 mei DEN BOSCH - Restaurant Croy, gevestigd aan de Pettelaarse Schans in Den Bosch, sluit zondag voorgoed de deuren. Bedrijfsmakelaar Ries Willems die op zoek is naar een nieuwe huurder zei onlangs in het Brabants Dagblad dat ze zaak ‘minder goed loopt dan verwacht’. Volgens hem eindigt het huurcontract pas in november. ,,Maar gezien de kosten vindt de huurder het beter om eerder te stoppen.’’