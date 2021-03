Bossche vestingwerken krijgen broodnodige renovatie

Bossche dataschool vraagt om extra geld bij gemeente en provincie

19 maart DEN BOSCH - Dataschool JADS is up and running volgens de Bossche wethouder Jan Hoskam. Toch moet er nog een keer flink geld bij om de komende vijf jaar te overbruggen. Het betaalt zich volgens de gemeente terug in de vorm van data-talent, data-kennis, samenwerkingen met het bedrijfsleven en versterking van het imago van Den Bosch als datastad.