Bossche Veteranen willen ook een monument; het liefst in de Casinotuin

FC Den Bosch verliest met 1-0 van FC Eindhoven op avond vol gemiste kansen

30 april Na de zevenklapper van vorige week tegen Roda JC (7-0-winst) was het vrijdag voor FC Den Bosch de wedstrijd van de gemiste kansen. Met name in de tweede helft schiep de ploeg van trainer Jack de Gier een handvol riante mogelijkheden op bezoek bij FC Eindhoven, maar scoren lukte niet. De thuisploeg deed dat in blessuretijd wel: 1-0.