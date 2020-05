Bossche voetbalclubs willen even helemaal geen huur betalen: ‘Dat is toch logisch?’

Bossche cafés in lege panden om coronacri­sis te doorstaan; de gemeente wil er naar kijken

7 mei DEN BOSCH - Cafés en restaurants in leegstaande winkelpanden of fabrieken. Of een terras op het water? Horeca-ondernemers in Den Bosch kunnen met een enquête laten weten of zij daar behoefte aan hebben. En de gemeente wil daar rekening mee houden. ,,Waarom geen dakterras op het pand waar Hudson’s Bay zat?’’, zegt Ruud Bruins verwijzend naar de tijd dat V&D er was gevestigd met La Place.