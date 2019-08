Bossche voetballer Van Doremalen rekent op volledig herstel na hersenkneuzing: ‘Gaat met kleine stapjes de goede kant op’

DEN BOSCH - De paniek was groot, toen Sam van Doremalen halverwege juni tijdens het Mennus voetbaltoernooi in Maren-Kessel een hersenkneuzing opliep na een trap tegen zijn hoofd. Aan voetballen hoeft hij voorlopig niet te denken, maar de 27-jarige Bosschenaar verwacht weer helemaal de oude te worden.

,,Het gaat met kleine stapjes de goede kant op, zeker ten opzichte van de eerste week”, zegt Van Doremalen precies twee maanden na de horrorbotsing. ,,Ik mis nog een beetje motoriek en kracht. En omdat ik veel prikkels binnenkrijg, moet ik tussendoor echt rusten. Verder probeer ik vooral de normale dingen weer op te pakken.”

Uitvalverschijnselen

Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Op de bewuste zaterdag in Maren-Kessel probeerde Van Doremalen een bal te koppen, maar kreeg hij op ongelukkige wijze een voet van een tegenstander in zijn gezicht. Kort daarna verloor de voetballer zijn bewustzijn en werd hij met een traumahelikopter naar Nijmegen gebracht. Pas na vier weken - anderhalve week in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, tweeënhalve week in revalidatiecentrum Tolburg in Den Bosch - mocht hij naar huis.

In Nijmegen zat de schrik er meteen goed in. Door de hersenkneuzing had Van Doremalen last van uitvalverschijnselen aan de rechterkant van zijn lichaam en ook zijn spraakvermogen was licht aangedaan. Stukje bij beetje gaat het inmiddels beter met de Bosschenaar, die in mei tekende bij derdedivisionist SteDoCo uit Hoornaar en daarmee de deur bij OJC Rosmalen achter zich dichttrok.

‘Deed me heel erg pijn’

,,Toen ik in het begin ging tafeltennissen merkte ik: ik kan het echt niet meer”, haalt Van Doremalen terug. ,,Ik had het heel zwaar om mijn pols te draaien, dat deed me heel erg pijn. Nu gaat het steeds beter. Dat merk ik ook als ik bijvoorbeeld naar de stad loop of als ik gesprekken voer met vrienden. Dat zijn kleine stapjes waar je hoop uit kunt putten.”