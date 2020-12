Bossche vrouw zou brein zijn achter plofkraken in Duitsland

Van wand in Vught naar plafond in Wageningen; tweede leven voor glas in lood kunst van Marius de Leeuw

6 december VUGHT - Voor de bijzondere gebrandschilderde ramen afkomstig uit de kapel van zorgcentrum De Braacken in Vught, is een nieuwe bestemming gevonden. Ze schitteren sinds kort in een bedrijfsverzamelgebouw op de campus van de Universiteit van Wageningen.