Bossche vuurwerkverkopers waarschuwen: ‘Verbod is rampzalig’

DEN BOSCH - Doorgaan met de huidige aanpak of vuurwerkvrije zones. Een totaal vuurwerkverbod heeft ‘enorme economische gevolgen’. Dat schrijft Gilbert Verheijen, eigenaar van Vuurwerk Orthen in een brief die is gestuurd naar de gemeenteraad. ,,Illegaal vuurwerk is absoluut de grootste boosdoener’', vindt hij.