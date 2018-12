Inzet

De Bossche VVD is verbaasd dat nog niet bekend is in hoeverre rond de jaarwisseling in Den Bosch BOA’s worden ingezet en of sprake is van bewapening. ,,Aangezien de jaarwisseling een jaarlijks terugkerend fenomeen is, lijkt het ons dat dit soort planningen al verder van te voren gemaakt kunnen worden, zodat er ook gezorgd kan worden dat de benodigde inzet beschikbaar is.’’