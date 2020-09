Bossche wethouder haalt met terugwerkende kracht zijn gelijk over kleine bedrijven in Heesch-West

DEN BOSCH - Bijna twee jaar geleden was er commotie over een uitspraak van de Bossche wethouder Jan Hoskam over de vestiging van kleine bedrijven op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Heesch-West voor logistieke reuzen tussen Oss en Den Bosch. En zie: nu willen maar liefst drie bij het miljoenenproject betrokken gemeenten ruimte bieden aan midden- en kleinbedrijven.

De Bossche gemeenteraad sloot zich daarmee deze week aan bij de wens in Oss en Bernheze. Terwijl Hoskam in oktober 2018 al meldde dat Heesch-West niet langer bestemd is voor grote(re) bedrijven, die kavels van 5 tot 10 hectare nodig hebben. ,,Maar ook voor bedrijven die één of twee hectare nodig hebben’’, aldus de wethouder destijds.

Als door adder gebeten

Met name in Bernheze reageerden de collega’s van Hoskam als door een adder gebeten. Daar namen wethouder Rien Wijdeven en burgemeester Marieke Moorman direct op ondubbelzinnige wijze afstand van de uitlatingen vanuit Den Bosch. Vooral Wijdeven was kritisch over de opmerkingen van Hoskam: ,,Ik heb die opmerkingen voor kennisgeving aangenomen. Binnen de gemeenschappelijke regeling gaan wij gewoon door met het masterplan en daarin staat dat er grootschalige logistiek komt.”

Nog over te praten

Burgemeester Moorman merkte op dat over Hoskams opmerking ‘ongetwijfeld nog gesproken zal worden’ in het algemeen bestuur van Heesch-West. Het toekomstig bedrijventerrein is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bernheze, Den Bosch en Oss. Het is steeds voorbestemd geweest voor grote logistieke bedrijven, met kavels van vijf tot tien hectaren.

Niet langer een blokkendoos

Drie maanden geleden gaf de gemeenteraad van Oss aan dat Heesch-West niet langer een blokkendoos vol logistieke reuzen moet worden. En er dus meer ruimte vrijgehouden moet worden voor het midden- en kleinbedrijf. ,,We willen de ondergrens van een hectare verkleinen naar een halve hectare. Daarmee wordt vestiging voor lokale bedrijven een stuk bereikbaarder’’, aldus de Osse wethouder Frans den Brok. In Bernheze klonken eerder vergelijkbare geluiden

Ook voor een meubelfabriek

En deze week sloot de Bossche gemeenteraad zich daar bij aan. Waarbij gevraagd is ‘oog te hebben voor de maakindustrie’. Precies wat Hoskam in 2018 ook al zei: ,,Het kan een groeiend bedrijf uit Vinkel zijn of een meubelfabriek in Den Bosch, die klem zit met ruimte.’’