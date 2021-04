Bossche wethouder Kâhya wil geen rol meer voor Poort-bestuur bij jongerenwerk in Noord

DEN BOSCH - Het huidige bestuur van jongerencentrum De Poort mag van wethouder Ufuk Kâhya geen rol spelen in het toekomstige jongerenwerk in Noord. Daarvoor is er te veel misgegaan.

Kâhya was er gistermiddag in de commissie sociaal klip en klaar over. ,,De stichting heeft zijn best gedaan, maar is niet bij machte om uitvoering te geven aan haar opdracht. Bovendien is het BMC-rapport een heel duidelijk signaal waar noch het college noch de gemeenteraad aan voorbij kan gaan.”

De commissie sprak over het voorstel van de oppositiepartijen om het vastgelopen jongerenwerk in Noord weer vlot te trekken. ,,Voorkomen dat het verder escaleert en opnieuw met gesprekken beginnen", vatte Pieter-Paul Slikker (PvdA) de boodschap de oppositiepartijen samen. Maar daarbij zien de opstellers meteen ook een rol voor het zittende bestuur van Stichting Jongerenwerk Maaspoort dat jongerencentrum De Poort beheert.

Van Bommel kwartiermaker

Toen de oppositiepartijen hun voorstel indienden voor de commissievergadering, was nog niet duidelijk dat het college zelf een besluit heeft genomen om uit de impasse te komen. Pas een dag voor de commissievergadering werd bekend dat de voormalige rector van het Ds Pierson College, Alma van Bommel, op verzoek van het college kwartiermaker wordt. Zij moet een nieuw voorstel maken voor het jongerenwerk in Noord, vanuit het gebouw van het jongerencentrum, op de straten en in relatie tot families. Daarbij moeten PowerUp073 en HambakenConnect, twee partners waarmee de gemeente al meerjarige subsidieafspraken heeft, in ieder geval worden betrokken. En ook de jongeren en vrijwilligers van De Poort ook, maar nadrukkelijk dus niet het huidige bestuur.

Geen valse hoop

Dat was wat de oppositiepartijen juist hadden willen bereiken. Maar ze stonden alleen want de coalitiepartijen wilden zich verder niet bemoeien met de opdracht van de kwartiermaker. ,,We moeten ook geen valse hoop wekken", zei Kâhya. ,,Over twee maanden bestaat dat BMC-rapport nog steeds. Het startpunt voor de kwartiermaker is daarom dat stichting SJM geen subsidie meer krijgt. Of er eventueel nog een andere derde partij komt, is aan de kwartiermaker.”

Boos over opstelling

De oppositie was teleurgesteld in de houding van de wethouder, zei Slikker. Hij zag wellicht wat ruimte bij een aantal andere partijen en wilde daarom het oppositievoorstel aanhouden tot aan de komende gemeenteraad. Marco Dingemans (gewoon ge-DREVEN) maakte zich boos over deze opstelling van het college. In zijn ogen is het huidige Poort-bestuur ‘Barbertje dat móet hangen’ en geen eerlijke kans meer krijgt. ,,De kwartiermaker moet wel de uitkomsten van het BMC-rapport meenemen in haar opdracht, maar hoeft geen rekening te houden met de partij die het met die uitkomsten grotendeels niet eens is.”