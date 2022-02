Bossche wijk opgeschrikt door aanvallen van agressieve honden: politie zet pepperspray in

De nieuwe fietsen­stal­ling achter het Centraal Station in Den Bosch, zo ziet-ie eruit

DEN BOSCH - Het is nu definitief hoe de nieuwe fietsenstalling achter het centraal station in Den Bosch eruit gaat zien. De gemeente heeft de laatste ontwerpen vastgesteld en gepresenteerd en is nu ook de officiële weg ingeslagen om de stalling te kunnen realiseren: de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

3 februari