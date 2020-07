Bossche winkeldief: ‘Op straat een knie in mijn nek zoals bij George Floyd’

DEN BOSCH - ,,Die agent boeide mij op de grond en duwde zijn knie in mijn nek. Net als George Floyd in Amerika.’’ De Bosschenaar (38) zegt het opgewonden tegen politierechter Vermeulen. ,,U kunt een klacht indienen over deze aanpak’’, stelt de rechter voor. Maar dat heeft volgens de verdachte geen zin. Hij vertrouwt de politie niet. Waarschijnlijk staat hij daarom deze dag ook terecht voor belediging en bedreiging van een agent.