Bossche winkeliers opgelet: vergeet niet om producten te verkopen

Column En alwéér knettert in Vught de gemeente­lij­ke ketting­zaag

9 december Op de gemeentelijke afdeling natuurvernielen/burgersjennen in het bekende houthakkersdorp Vught kon alweer een feesttaart in de vorm van een hakbijl worden aangesneden. Traditioneel is het grootste stuk van het exquise gebak, het hakmes van de bijl, voor de klerk die ditmaal een maximaal aantal bomen heeft gescoord.