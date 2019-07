Bossche winkels eerder dicht door hitte: ‘Bijna niemand in de stad’

Dat was bijvoorbeeld het geval bij sportzaak Burned. 'Wegens extreme hitte en een defecte airco zijn wij vandaag eerder gesloten’, was gisteren te lezen bij de ingang van deze zaak aan de Hinthamerstraat. Het ‘team’ bood excuses aan en was voor dringende vragen bereikbaar via een 06-nummer. Op de dringende vraag of de airconditioning inmiddels is gerepareerd klinkt een verrassend antwoord. ,,We hebben nooit een airco in de zaak gehad’’, geeft een medewerker vrijdag toe.