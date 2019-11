Bossche woensdagmarkt weer op de schop: Pensmarkt is goed, nu de rest nog

En zo ziet de rotonde bij Van der Valk Vught er straks uit

11:56 DEN BOSCH/VUGHT - Na vier jaar praten en het presenteren van het ontwerp medio juni is er nu weer wat meer duidelijkheid over de rotonde Postweg-Heunweg op de grens tussen Den Bosch en Vught. In een filmpje van de gemeente Den Bosch is te zien hoe de twee fietsbruggen en de rotonde er uit komen te zien.