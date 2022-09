Bossche woonwagenbewoners voorzichtig blij: familie krijgt voorrang op schaarse plekken

Echte Bossche Prom met Koninklij­ke Harmonie 's-Hertogen­bosch: ‘Hopelijk begin van mooie traditie’

DEN BOSCH - ,,De eerste keer van hopelijk een mooie traditie’’, zegt Roger Schouten over een nieuw evenement: de Echte Bossche Prom, waarvan hij de mede-organisator is. Het is geïnspireerd op het Grand Gala du Kwèk van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch.

22 september