Bossche zangeres prijkt op billboard in Rotterdam: ‘Daar had ik nog niet op gestaan, cool!’

DEN BOSCH/ROTTERDAM - De Bossche zangeres Nana M. Rose had nog nooit op een billboard gestaan. Tot nu. In Rotterdam prijkt ze op een mobiel exemplaar in het kader van het Eurovisie Songfestival dat daar deze maand plaats gaat vinden.

Eigenlijk heet de zangeres Nana Peijnenburg en haar roots zijn diepgeworteld in het Bossche. Ze is in Den Bosch geboren en getogen, begon met zingen De Muzerije en ging na haar opleiding aan het Sint-Janslyceum op haar negentiende een tussenjaar naar Londen om te zingen. ,,Daar besloot ik voor mezelf om vol voor het zingen te gaan. Ik ben daarna naar Rotterdam naar het conservatorium gegaan.”

Sandra Zegarra Patow

In Rotterdam is ze sindsdien blijven hangen, al ging ze wel on tour in New York en Londen om daar op te treden bij jamsessies en ‘open mic events’. En in de Maasstad vindt deze maand met het Eurovisie Songfestival het grootste muziekevenement van de wereld plaats. In het kader daarvan werden vijftig fotografen gevraagd om Rotterdamse zangers op de foto te zetten. Fotografe Sandra Zegarra Patow dacht meteen aan Peijnenburg. ,,We leerden elkaar kennen bij een fotoshoot voor een vintage winkel. Dat doe ik er nu nog naast. Toen ze de vraag kreeg of ze een zanger of zangeres kenden, moest ze meteen aan mij denken", aldus Peijnenburg.

‘Cool!’

En zodoende staat ze nu op een billboard in Rotterdam. En dat is toch wel kicken, aldus de Bossche zangeres. ,,Ik heb nog nooit op zoiets gestaan. Cool! Maar het is niet zo dat ik nu elke dag op zoek ga naar het billboard, hoor. En ik sta ook niet mensen aan te tikken om ze op mijn eigen foto te wijzen", zegt ze lachend.

Hoe je het ook wendt of keert: het helpt wel mee met de naamsbekendheid. En dan komt het best wel goed uit dat in juni haar eerste EP uit wordt gebracht. ,,Er staan vijf nummers op. Ik hoop nog een mooie release party te geven waar ik ook mijn nieuwe band introduceer. Misschien dat ik later wel op een billboard in Den Bosch sta, dat zou mooi zijn, toch?”