Bosschenaar (15) krijgt pistool tegen zijn hoofd. Dader gaat er vandoor met telefoon en andere spullen

Ontplof­fing in achtertuin in Empel, vermoede­lijk zwaar vuurwerk over schutting gegooid

3 oktober EMPEL - In een achtertuin aan de Dorsvlegel in Empel is zondagmiddag rond 14.55 uur een voorwerp ontploft. Dat meldt een woordvoerster van de politie. Het voorwerp werd over een schutting gegooid.