Bosschenaar (22) staat terecht voor nekklem bij zijn moeder: ‘Ik was niet uit op blijvende schade’

,,Ik heb mijn arm om haar nek gehouden. Ik was niet uit op blijvende schade. Maar ik had het niet moeten doen’’, zegt de Bosschenaar terwijl zijn moeder en haar partner even verderop in de zaal zitten. Volgens een getuige kwamen de Bosschenaar en de partner vechtend het huis uit. ,,Heeft u de partner ook in een wurggreep gehouden’’, vraagt de rechter. ,,Daar heb ik geen herinnering aan’’, is het antwoord.