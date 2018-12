Bosschenaar (23) haalt levensgevaarlijke capriolen uit op de weg en laat aangereden fietsster zwaargewond achter

Het kenteken werd door getuigen genoteerd waarop de politie in actie kwam. De bestuurder werd aan het begin van de avond op de Merwedelaan aangehouden. Er waren aanwijzingen dat de man onder invloed was van drugs, de afgenomen testen moeten nog worden onderzocht door het NFI.

De man had voor de aanrijding al meerdere fietsers bijna aangereden. Verschillende mensen hebben zich al gemeld om aangifte te doen tegen de man, die al eerder in aanraking is gekomen met de politie vanwege agressief gedrag in het verkeer. Zijn auto is in beslag genomen voor technisch onderzoek.