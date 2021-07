Bosschenaar (25) gaat er meerdere keren vandoor nadat hij betrapt wordt op rijden met drugs op

Nieuwe Tesla Model Y (eindelijk) in Nederland: vanaf 65.000 euro

12 juli Het nieuwste model van Tesla is eindelijk te bestellen voor Nederlandse klanten. Wie nu (voor minimaal 64.000 euro) een Model Y bestelt, krijgt de auto in september voor de deur. De elektrische SUV heeft veelbelovende prestaties, maar of hij net zo’n groot succes wordt als de Model 3?